Rugby, per l'under 18 esordio a Trepuzzi

È stato diramato il calendario del campionato regionale campano under 18 per la stagione sportiva 2019/2020 in cui è inserito il Rugby Corato.

La squadra giocherà il campionato di categoria con i pari età di sei squadre campane e due pugliesi. Tra gli avversari di capitan Carlo Marchese e compagni ci saranno le pugliesi Tigri Bari e Treputium e, le campane: San Giorgio del Sannio, IV Circolo Benevento, Santa Maria Capua Vetere, Napoli Afragola, Torre del Greco, Arechi Salerno.

Alla quinta stagione di partecipazione ai campionati organizzati dalla federazione italiana rugby, il Corato per la prima volta giocherà con squadre campane, dopo esser sceso in campo nelle passate stagioni in Basilicata e Calabria.

Nonostante per il terzo anno consecutivo proprio non si riesca a giocare le gare di rugby casalinghe sul campo in manto erboso del campo sportivo comunale, nemmeno a porte chiuse, la Asd del presidente Giuseppe Caldarola porterà in giro per quattro regioni italiane, sia il nome della città di Corato, sia squadre composte da molti giocatori coratini. È sempre opportuno ricordarlo: il Rugby Corato manda in campo molti ragazzi della propria città, senza pagare nessun professionista forestiero.

E se molti possono essersi rassegnati alla inagibilità del campo sportivo per la intera stagione considerando la faccenda chiusa, tra mille difficoltà di dover giocare per il terzo anno tutte le gare in trasferta non sarebbe un male essere sorpresi positivamente nei prossimi mesi a stagione sportiva in corso, magari scoprendo che il Comune sia intervenuto sulla infrastruttura riuscendo a superare lo stato di inagibilità che impedisce di giocare persino a porte chiuse, senza necessità di altro che campo in manto erboso e spogliatoi.

Per la Corgom under 18 Rugby Corato l’esordio in campionato è previsto per domenica 13 ottobre al campo ‘Federale’ di Trepuzzi in provincia di Lecce, con i pari età del Treputium Rugby. L’ultima giornata del campionato si disputerà il 5 aprile in trasferta a Torre del Greco.