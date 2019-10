Rugby Corato, buon test a Foggia

Domenica scorsa la formazione della Corgom Seniores Rugby Corato è stata ospite del Rugby Foggia ASD per un test-match pre-campionato.

Il programma della giornata ha visto una prima parte in cui i giocatori delle due squadre hanno effettuato un allenamento congiunto con macchina da mischia e lanci di touch con schieramenti contrapposti, successivamente si è passati ad una partita suddivisa in tre tempi da venti minuti, nella quale ha prevalso la formazione del Rugby Foggia.



Per la Corgom Seniores la giornata è stata importante: per l’allenatore biancoverde Lorenzo di Ruvo che ha potuto fare il punto della situazione a tre settimane dal 20 ottobre quando comincerà il campionato, per il capitano Angelo Ambregna e il suo vice Enzo Mascoli che hanno esordito nel nuovo ruolo, per la squadra, che ha potuto misurarsi col ritmo partita al cospetto della formazione che nella passata stagione ha vinto il campionato. Non è un aspetto da poco aver messo alla prova la capacità della squadra di compattarsi attorno al proprio capitano e ai propri mediani quando si tratta di difendere tutti insieme.

La presenza a seguito della squadra, del presidente Caldarola e dei dirigenti Bove e Colella, è stato un segnale di vicinanza da parte della dirigenza dato a giocatori e allenatore.

La giornata è stata importante anche per il settore giovanile del Corato: il Rugby Foggia in questa stagione sportiva presterà due ragazzi che parteciperanno al campionato under 18 nelle fila della Corgom Rugby Corato allenata da Roberto Strippoli. Importante è stata la presenza di Carlo Marchese e Andrea Albanese, capitano e giocatore della under 18, che hanno conosciuto Samuel Lagrasta e Emanuele Mazzeo i nuovi compagni di squadra. Giuseppe Caldarola ha ringraziato il presidente del Rugby Foggia, Ciro Corvino, sia per l’invito sia per aver dato una mano alla under 18 del Corato prestando i due giocatori.

Intanto sia la seniores sia la under 18 del Corato riprenderanno gli allenamenti mercoledì 2 ottobre nel campo sportivo comunale, per una settimana che culminerà con la presentazione ufficiale di entrambe le squadre, nel corso di una serata che si terrà all'Astoria Palace sabato 5 ottobre dalle 20.30.