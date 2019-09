Rugby Corato, cresce la squadra under 18

Aria di novità in casa Corgom under 18 Rugby Corato: la seconda squadra della ASD biancoverde vede allargarsi la rosa dei giocatori e la strutturazione di un team a supporto della squadra.

La rosa della squadra giovanile si è iniziato a strutturarla dallo scorso giugno, partendo dai ragazzi della annata 2003, nella passata stagione in under 16 e quest’anno passati nella categoria under 18. In questo primo blocco ci sono: Andrea Albanese, Giuseppe Bucci, Antonio D’imperio, Giuseppe Greco Miani, Carlo Marchese, Nicholas Marzano, Davide Quercia, Leonardo Saragaglia, Davide Saragaglia, Marco Zecchini.

Importanti componenti della squadra sono i ragazzi del 2002 che, nella passata stagione si sono allenati con la under 16 pur non potendo giocare in quella categoria, dimostrando grande attaccamento al gruppo: Antonio D’Onghia, Davide Pio Monopoli, Ivan Monopoli.

Durante la tarda primavera e per tutta l’estate, tutte le componenti della associazione sportiva coratina hanno organizzato eventi di promozione del gioco tra Corato, Ruvo e Gravina, attività che hanno portato nuovi giocatori ad avvicinarsi al gioco, come i 2002 Gaetano Curci e Aldo Bove e il 2003 Michele Antoniano Caputo.

«La volontà è quella di continuare a far avvicinare i giovani al rugby, per questo si continua a propagandarlo, sia con il passaparola dei praticanti ai propri conoscenti e parenti, sia con una campagna stampa che possa far conoscere il gioco e i suoi protagonisti locali» spiega la società. «Riscontri positivi ci sono ogni volta che curiosi e nuovi ragazzi si affacciano al campo, sono in corso nuovi tesseramenti di tre ragazzi coratini che andranno a incrementare il numero di giocatori della rosa della squadra. Per chi volesse avvicinarsi al rugby, gli allenamenti si tengono a Corato al campo sportivo comunale il mercoledì e il venerdì dalle 19:15, quando giocatori, allenatori e dirigenti sono al campo nei pressi degli spogliatoi.

La volontà della Dirigenza è quella di supportare la under 18 in maniera che possa sostenere tutte le gare stagionali con tutti i riferimenti del caso, in tal senso è andata la scelta di Michele D’Imperio come accompagnatore della squadra e, Luigi Bove come membro della dirigenza dedicato alla squadra. Si tratta di due risorse che supporteranno l’allenatore, formando un terzetto di figure dedicate esclusivamente alla squadra».

Intanto sabato 5 ottobre dalle 20.30 il Rugby Corato ASD presenterà ufficialmente entrambe le squadre, nel corso di una serata evento che si terrà a Corato all’Astoria Palace. Una "prima volta" per la ASD del Presidente Caldarola, in cui saranno presenti i giocatori della Corgom Seniores e delle giovanili, i tecnici, i dirigenti e tutte le figure del Rugby Corato di ieri e di oggi che negli anni hanno indossato i colori biancoverdi.