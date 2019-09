Rugby, gran colpo del Corato: arriva Riccardo Parziale

Era stato annunciato come un affare eclatante. E, invece, l’accordo tra il marchigiano Riccardo Parziale e un noto club del massimo campionato si è dissolto come una bolla di sapone. Ieri pomeriggio è poi arrivata la notizia di mercato che ha sconvolto tutto il movimento rugbistico coratino. «Siamo qui per presentare il nuovo acquisto del Rugby Corato ASD: il fantastico Riccardo Parziale», ha annunciato il direttore sportivo Giuseppe Farucci:



Sarà dunque Parziale a raccogliere l’eredità dei grandi numeri 13 biancoverdi. Un colpo che trasforma la rosa della Seniores del Rugby Corato, anche se durante le operazioni di tesseramento si sono vissuti attimi di tensione che hanno messo a repentaglio la intera operazione. C’è voluto un blitz del direttore generale Gianbattista Tortosa in persona, che ha brillantemente risolto il problema, presentando a tutto l’ambiente la nuova divisa sociale del Rugby Corato nella stagione 2019-2020.

Entusiasmo ed euforia nel clan biancoverde, anche se Domenico Calviello non nasconde qualche preoccupazione: «Riccardo Parziale è assolutamente un grandissimo giocatore, nel suo ruolo è uno dei migliori del Sud Italia. Certo adesso la concorrenza si fa veramente dura, però abbiamo bisogno di lui assolutamente per il campionato».

Qualche considerazione l’ha aggiunta Paolo Marchese: «Riccardo è un grandissimo rugbista, uno che può fare la differenza, quindi noi siamo molto contenti, è un grande colpo di mercato del Rugby Corato e un beneficio per la squadra. «È quello che ci mancava, insomma, è quello che ci farà fare il salto di qualità, il presidente ci ha fatto veramente un grande regalo acquistando questo fuoriclasse. Io come ho detto prima: è meglio averlo insieme che contro un fuoriclasse del genere» ha aggiunto Claudio Bucci. Infine la reazione a caldo dell’allenatore Lorenzo Di Ruvo: «è uno di più grandi giocatori di regione, un grande regalo per me».

E alla prima meta di Riccardo Parziale durante la partita in allenamento, i compagni lo hanno subito attorniato e portato in trionfo.