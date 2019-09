Rugby, l'odissea continua: dove giocherà il Corato?

Prosegue inesorabile il conto alla rovescia che porta al 20 ottobre, prima domenica del campionato di rugby 2019/2020.

Il tempo scorre e ad oggi, martedì 17 settembre, le due squadre del rugby coratino, la Corgom Under18 Rugby Corato e la Corgom Seniores Rugby Corato, ancora non sono state autorizzate a giocare le gare di campionato a Corato sul manto erboso del campo sportivo comunale.

«La preparazione atletica, cominciata il 26 agosto, è nel mezzo della quarta settimana» ricorda la società. «Sinora ci si è dovuti arrangiare usando la pista di atletica (non potendo varcare il confine che separa la pista di atletica dal campo da gioco in erba) e un campo privato di calcio a sette.

Come già detto, il tempo comincia a scarseggiare: al momento di iscrivere una squadra ad una competizione organizzata dalla Federazione Italiana Rugby è necessario indicare una struttura sportiva regolamentare dove disputare le gare casalinghe.

Il manto erboso del campo sportivo è omologato per l’attività sportiva del rugby, come attestato da un regolare documento dell’Ufficio Tecnico della Federazione Italiana Rugby. Il documento, datato 16 ottobre 2015, ha permesso al Rugby Corato ASD di disputare incontri ufficiali di rugby nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017. Dopo quasi quattro anni, troviamo sorprendente sentirci dire circa il campo in manto erboso che “l’omologazione è limitata alla sola attività sportiva calcistica”.

A beneficio di tutta la cittadinanza di Corato è opportuno dire pubblicamente che il Rugby Corato ASD ha richiesto al Comune di Corato di poter utilizzare la struttura del campo sportivo comunale (campo in manto erboso e spogliatoi) per tenervi allenamenti settimanali e partite del campionato di rugby Seniores, under 18 e under 14. Tali richieste sono state presentate e protocollate in data 12/07/2019 e 09/09/2019.

Come già detto il tempo continua a scorrere e diminuire, così come la speranza in un lieto fine. Un lieto fine che ormai è nelle mani del Commissario Prefettizio».