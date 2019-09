In sella con Festalfa, domenica la settima edizione della corsa ciclistica

Settima edizione per il settimo trofeo Festalfa, gara ciclistica organizzata dalla Asd Quarat Bike che anche quest'anno prenderà il via da piazza Vittorio Emanuele. Quella di domenica (raduno alle 16, partenza alle 17) è una gara federale, approvata dalla Federazione Ciclistica Italiana e valida per il campionato provinciale.

Vi prenderanno parte i giovani ciclisti della categoria "giovanissimi" iscritti alla Fci, quindi la fascia d'età compresa tra i 6 e i 12 anni. «C'è grande soddisfazione - commenta Gaetano Nesta, presidente della Asd Quarat Bike - per aver raggiunto lo stesso numero di partecipanti dell'anno scorso, circa 150. Dopo il memorial dedicato a Gaetano Livrieri, abbiamo organizzato un'altra gara di ciclismo in città».

Il trofeo Festalfa è inserito, come da tradizione, nella festa organizzata dalla Parrocchia San Domenico. Il circuito è rimasto invariato: 650 metri e interesserà i tratti delle vie adiacenti la Piazza Vittorio Emanuele, di via Aldo Moro e di via San Domenico. Ci saranno 6 classi di "giovanissimi", dalla G1 (6 anni) alla G6 (12 anni). Il numero di giri sarà proporzionale alla classe in gara. A seguire ci saranno le premiazioni.

Viabilità. L'8 settembre sarà valida l’istituzione temporanea del divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 14,00 alle ore 21,00 in piazza Vitt. Emanuele nel tratto stradale dal civico 47 al civico 60; piazza Vitt. Emanuele nel tratto stradale dal civico 32 al civico 46; piazza Vitt. Emanuele corsia centrale; via Aldo Moro nel tratto stradale compreso da piazza V. Emanuele a via San Felice; via San Domenico nel tratto stradale compreso da via San Felice a piazza V. Emanuele; via San Felice nel tratto stradale compreso da via San Domenico a via Aldo Moro;

Solo divieto di transito, dalle ore 14,00 alle ore 21,00 del 08/09/2019, in via Monte Vodige nel tratto stradale compreso da piazza Mentana a via XXIV Maggio; via Cirillo nel tratto stradale compreso da via XXIV Maggio a via Aldo Moro; via XXIV maggio nel tratto stradale compreso da via Aretino a piazza Vitt. Emanuele; via Aldo Moro nell’ulteriore tratto compreso tra via Bronzetti e via San Felice; via Raffaello nel tratto compreso tra piazza Buonarroti e via Aldo Moro; via Tiziano nel tratto compreso tra piazza Buonarroti e via Aldo Moro; via Pergolesi nel tratto compreso tra piazza Savoia e via Aldo Moro; via Petrella nel tratto compreso tra piazza Savoia e via Aldo Moro; Corso Cavour nel tratto compreso tra via Duomo e via Aldo Moro;

E infine, il solo divieto di sosta, dalle ore 14,00 alle ore 21,00 del 08/09/2019, in piazza Vittorio Emanuele nel tratto stradale dal civico 1 al civico 31 escluso mezzi autorizzati necessari per l’organizzazione della gara (società, atleti, giudici, allestimento, etc.) purché muniti di apposito pass esposto sul cruscotto del veicolo;