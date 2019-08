Il rugby Corato riaccende i motori, iniziata la preparazione dell'under 18

Come ogni anno il mese di agosto coincide con la accensione dei motori delle diverse realtà sportive coratine, non fa eccezione il Rugby Corato che in questi giorni ha visto l’inizio della preparazione atletica e l'iscrizione della squadra under 18 al campionato di categoria.

Proprio al campionato regionale under 18 sono legati i primi passi della Asd biancoverde: a ottobre 2015 dopo 20 anni di assenza, con la under 18 si è presentata una squadra coratina ad una partita ufficiale, partecipazione durata due anni, a cavallo delle stagioni sportive 2015/16 e 2016/17.

Nella stagione sportiva 2019/20 torna l'under 18, dopo le ultime due stagioni sportive in cui ha lasciato spazio al campionato seniores e al campionato under 16. L'under 18 versione 2019/2020 sarà targata Corgom e battezzata "Corgom Under 18 Rugby Corato" ed è composta da ragazzi che escono dal biennio under 16 e da nuovi tesserati reclutati a Corato nel corso dell’attività di propaganda del rugby tenuta tra maggio e giugno. Proprio il reclutamento di nuovi tesserati è una componente fondamentale del Rugby Corato che giorno dopo giorno si propone di formare atleti che crescano e migliorino con la pratica sportiva, motivo di orgoglio per tutto l’ambiente e notizia di questi giorni è la ammissione di Francesco Fallacara alla Verona Rugby Academy.

Per l'under 18 come per la squadra seniores e la squadra under14, la Asd del presidente Caldarola apre le porte e invita ad avvicinarsi al gioco tutti i ragazzi che desiderano cimentarsi per la prima volta col rugby. In questa direzione è andata la scelta, non casuale, di tenere la prima settimana di preparazione atletica presso la villa comunale di Corato, il luogo dove tutto è cominciato nel 2012.

Al primo appuntamento stagionale è stata significativo sia l’aver fatto allenare insieme Seniores e Under, sia la presenza della dirigenza al gran completo, con il presidente Caldarola che ci ha tenuto a parlare agli atleti radunatisi, dando loro personalmente le informazioni sulla attività in corso.

I campionati e le competizioni ufficiali inizieranno a metà del mese di ottobre in virtù dei Mondiali di rugby che si terranno in Giappone a partire da settembre, dando alla Asd biancoverde la possibilità di prepararsi e organizzarsi adeguatamente per una stagione che porterà i biancoverdi a calcare i campi di quattro regioni italiane, con l’auspicio di ripetere quanto di buono fatto nella passata stagione sportiva.