Rugby, il Corato blinda Piccolomo

Continua anche ad agosto l’attività della Corgom Seniores Rugby Corato con l’obiettivo di affrontare la prossima stagione agonistica presentandosi nella forma migliore.



L’attività infaticabile della dirigenza è stata ripagata con l’ulteriore soddisfazione del rinnovo di Cataldo Piccolomo che aggiunge al roster coratino un giocatore di eccezionale valore.

Nelle scorse stagioni Piccolomo è stato elemento insostituibile all’interno della società: membro della dirigenza, all’interno della quale ha ricoperto un importante ruolo per la diffusione del gioco nelle scuole; allenatore, con eccellenti risultati nella stagione conclusasi, la compagine under 16; giocatore della squadra seniores, che ha guidato come capitano eletto sin dalla prima partecipazione al campionato, nel 2017, per due anni consecutivi, venendo riconfermato in virtù delle proprie qualità.

Il colpo di mercato è frutto della sapiente azione di regia del direttore generale Giambattista Tortosa e dell’aiuto del direttore sportivo Giuseppe Farucci, che ha coadiuvato alla riuscita di una delle riconferme più attese nell’ambiente neroverde.

Riconferma voluta e ricercata personalmente da Tortosa, in virtù della grande dedizione mostrata da Piccolomo alla società oltre che per il suo talento, che ribadisce la sapiente arte diplomatica e di trattazione del duo dirigenziale Tortosa-Farucci, che continua con grandi risultati la propria opera di costruzione di una rosa di talento in vista della stagione 2019/2020.

Piccolomo si dice entusiasta del proprio rinnovo e motivato in vista di quanto attende la squadra, con la volontà di essere nuovamente un punto di riferimento per la squadra dentro e fuori dal campo. Più in generale, le parole del direttore sportivo Farucci evidenziano la direzione in cui la società in toto si sta muovendo in occorrenza dei prossimi impegni agonistici: «sia il direttore generale Tortosa che io ci stiamo muovendo personalmente per creare una rosa profonda e di qualità. Confidiamo nella fedeltà al progetto della Corgom Seniores Rugby Corato da parte dei giocatori, nel loro talento e passione, il rinnovo di Piccolomo è solo l’ultima conferma della nostra fiducia e del nostro operato».