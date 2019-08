Colella e Mascoli, continua il restyling del Rugby Corato

Novità di questa estate del rugby coratino è l’allargamento della compagine societaria e la maggiore strutturazione di consiglio direttivo e della dirigenza sportiva, come proposto dal presidente Caldarola alla assemblea dei soci di luglio.

L’intento è quello di creare le basi per una crescita nel tempo che consenta al Rugby Corato di durare e programmare, spostando il focus sul futuro. Enzo Mascoli ha accolto la richiesta del presidente e si riaffaccia in società con un ruolo operativo: ricoprirà il ruolo di team manager, dando manforte ad Angelo Ambregna, dirigente accompagnatore della Corgom Seniores. Mascoli è uno dei sette soci fondatori del Rugby Corato, in cui ha giocato come pilone nelle ultime due stagioni sportive, risultando tra i primi 10 giocatori per numero di presenze in campionato.Angelo Ambregna è uno dei membri del consiglio direttivo in carica, tra i più suffragati nel corso delle elezioni tenute nel corso della assemblea dei soci di dicembre 2018, si è distinto per attaccamento ai colori biancoverdi stando vicino alla squadra anche quando non impegnato in campo come giocatore. Un esempio per i più giovani ed uno dei più stretti collaboratori del presidente Caldarola.

Nelle intenzioni presidenziali il duo Ambregna-Mascoli sarà di supporto al tecnico e ai giocatori. L’ingresso dell’imprenditore Michele Colella nel consiglio direttivo della Associazione Sportiva Dilettantistica porta nuovo entusiasmo nella dirigenza e costituisce una novità nella giovane storia della Asd: classe 1976, Colella si affaccia al Rugby Corato dopo aver giocato a Pisa, quindi non proviene nè dalle nuove leve formatesi in questi cinque anni di esistenza della Asd, nè dalla Fiamma Rugby Corato degli anni ‘80. Le prime parole di Colella sono state: «Ringrazio l'assemblea dei soci e il presidente Caldarola per avermi invitato a entrare nel consiglio direttivo, spero di contribuire alla crescita del Rugby Corato».

La diciannovesima riconferma nella rosa della Corgom Seniores Rugby Corato è quella del giocatore Andrea di Benedetto, ala/centro classe 1997, in campo con il Rugby Corato sin dalla stagione 2015/2016, nella scorsa stagione frenato da qualche infortunio di troppo. Nelle sue parole appare tutto il suo desiderio di riscatto: «nella passata stagione non sono riuscito a scendere in campo tutte le volte che avrei voluto. Il mio auspicio per questa stagione è quello di riuscire a far parte della squadra e ricambiare la fiducia riposta in me dalla dirigenza e dai compagni di squadra».