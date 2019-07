Siria Perrone out agli ottavi, addio medaglia al festival olimpico

Non ce l'ha fatta Siria Perrone a portare a casa una medaglia all'European Youth Olympic Festival di Baku. La lottatrice coratina è uscita agli ottavi di finale della categoria 46 kg contro la bielorussa Tatsiana Pertsava, titolare della formazione dell'est e di un anno più grande. 0-4 il risultato finale.

«A giocare contro ci sono state parecchie varianti - recita una nota della sua palestra, la Athlon Judo - prima di tutto la perdita peso repentina (4kg in meno di 4 giorni). Ha dovuto affrontare altri momenti stressanti in queste ultime due settimane, tanto da dover rinunciare a tanti allenamenti. La cosa peggiore è anche la non presenza dovuta a forze maggiori del suo allenatore Louis e di allenatori della Nazionale che nelle precedenti convocazioni l'hanno avuta come atleta».

Il prossimo obiettivo sarà il mondiale il mondiale cadetti in programma a Sofia dal 29 luglio al 4 agosto. L'atleta coratina passerà dai tecnici Emanuele Rinella e Fabio Coscino che l'hanno seguita per questo evento, a Mario Piroddu.