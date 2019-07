Comincia il sogno olimpico di Siria Perrone, oggi sfida la Pertsava agli ottavi

Il sogno olimpico di Siria Perrone è già cominciato. L'atleta coratina è atterrata ieri a Baku, in Azerbaijan con la squadra azzurra che parteciperà al Festival Olimpico Giovanile Europeo 2019. Oggi la bellissima cerimonia di apertura. La portabandiera dell'Italia (124 atleti in tutto) è stata la judoka Veronica Toniolo, fresca campionessa europea under 18.

Cos'è l'Eyof - L' European Youth Olympic Festival è una manifestazione sportiva che si tiene dal 1991 ed è dedicata ai giovani atleti. Partecipano i 48 paesi membri del Comitato Olimpico Europeo associato al Cio. Dieci gli sport rappresentati: ginnastica artistica, atletica, basket, ciclismo, pallamano, judo, nuoto, tennis, pallavolo e per l'appunto, la lotta libera. Quest'anno la sede è Baku, in Azerbaijan dal 21 al 27 luglio.

Domani l'esordio - Il festival olimpico di Siria comincerà domattina con gli ottavi di finale in programma alla Heydar Aliyev Arena. L'avversaria è la bielorussa Tatsiana Pertsava, un anno più grande, arrivata terza agli Europei di Faenza disputatisi un mese fa. Tutte le gare di lotta libera si disputeranno nei primi tre giorni della competizione e già domani pomeriggio, sulla materassina B, ci sarà la finale per la medaglia d'oro della categoria 46kg, quella di Siria.

Grande emozione per la giovane lottatrice coratina, pronta a migliorare l'ottima prestazione degli Europei di Faenza.