La palla ovale arriva in piazza Sedile: sabato sera la "Rugby night"

Sabato 29 giugno in piazza Sedile si terrà la "Rugby night", attività organizzata dal Rugby Corato e rientrante nel programma di "Brisighella sotto le stelle", manifestazione organizzata dalla Pro loco “Quadratum” e patrocinata dal Comune di Corato.

Rugby Night sarà una serata dedicata alla promozione del gioco del rugby: dalle 20 alle 23 istruttori e giocatori del Rugby Corato proporranno, ad adulti e adolescenti, giochi con la palla ovale e il Tag rugby, declinazione della disciplina priva di placcaggi e contatto fisico.

La manifestazione sarà occasione per curiosi e simpatizzanti, per avvicinarsi a questa disciplina che a Corato è giocata da adulti e ragazzi, che si presta ad essere giocata da giocatori di tutte le età e le taglie, anche da chi comincia a giocare a rugby da zero.

Intanto prosegue la campagna di diffusione del gioco in città visto che, come nelle ultime due stagioni sportive, anche nel prossimo anno il Rugby Corato è intenzionato a partecipare ai campionati federali nelle categorie Under. Per richieste informazioni e prenotazioni è possibile telefonare ai numeri 335.669.5345 o 080.872.80.08.