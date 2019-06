Europei lotta libera. Siria Perrone out ai quarti, ma ripescata per il bronzo

Il sorriso di Siria Perrone, dopo la notizia del ripescaggio, è coinvolgente. L'atleta coratina oggi affronterà la norvegese Anne Svarstad per il primo turno delle finali 3°-5° posto agli Europei Cadetti di lotta libera a Faenza. In caso di vittoria sfiderebbe la rumena Georgiana Lavinia Antuca per il bronzo.

Ieri mattina la Perrone ha dilagato nel turno di qualificazione. 12 a 0 e vittoria per superiorità tecnica contro la finlandese Ala-Ranta. «Un successo netto - ha commentato Louis Bucci, il suo allenatore con la Athlon - ottenuto spingendo al massimo, con la testa libera e senza paura».



Qualche timore, almeno iniziale, ai quarti c'è stato. L'avversaria è una delle favorite del torneo, la russa Viktoriia Perevozkina che l'anno scorso, agli Europei Schoolboys in Ungheria è arrivata in finale. «Purtroppo non è riuscita a portare a casa il match - spiega Bucci - ma è stata all'altezza della russa, portando a casa anche due punti».

Alla fine una buona giornata per la lottatrice coratina che domani cercherà la terza piazza.