Il Corato a Gravina per "spingere" il rugby

Terminati i campionati, prosegue l’attività del Rugby Corato tra gli allenamenti e la partecipazione ad alcuni eventi primaverili.

Durante l’appuntamento domenicale, i rugbisti biancoverdi sono stati ospiti a Gravina dell’evento Sportivity. La sezione rugby della rassegna sportiva gravinese ha previsto uno stand nel quale gli istruttori coratini hanno mostrato ai visitatori alcuni fondamentali dello sport con la palla ovale attraverso dei giochi.

Sul sintetico dello stadio comunale "Stefano Vicino", grazie alla collaborazione dei presidenti Caldarola e Tateo insieme a Cristopher Cipriani, sono poi andate in scena due partite: la prima tra giocatori under 16 e under 18, la seconda tra giocatori della Corgom seniores Rugby Corato, della seniores della Amatori Rugby Bitonto e giocatori seniores del gruppo di rugbisti terlizzese dei Terlizzi Cockerels.

In ciascuna delle due partite i giocatori delle squadre indossavano maglie del Corato e del Bitonto, le squadre in campo sono state composte mischiando i giocatori tesserati delle due società. Nella partita tra giocatori seniores il criterio della formazione delle squadre ha visto in campo una squadra under 24 e una over 24.

Dopo l'esperienza di giugno 2017 e un anno di assenza, nell'edizione 2019 di Sportivity è rientrato anche il rugby, per una giornata che ha fatto conoscere questo sport a Gravina, radunando giocatori da diversi Paesi della provincia di Bari (Corato, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Modugno, Bitetto, Altamura).

Durante il terzo tempo tra giocatori, allenatori e dirigenti, organizzato dal team di Sportivity, il presidente del Rugby Corato Giuseppe Caldarola ha ringraziato per l’ospitalità Oronzo Rifino e il team degli organizzatori della rassegna.