Il Rugby Corato al Maggio Sportivo di Ruvo

Dodici istruttori del Rugby Corato, tanti studenti del liceo scientifico e Linguistico "Tedone", sotto gli occhi di professori e del presidente del Rugby Corato. Tutti insieme sotto una splendida giornata di sole sul campo sportivo Comunale "Fausto Coppi".

La mattina di sabato 25 maggio dalle 8 si è svolta ‘Unisciti alla mischia', attività rientrante nel programma del ‘Maggio Sportivo’. Quest’anno per la prima volta il rugby ha fatto parte del Programma della manifestazione.

Le attività hanno previsto giochi col pallone da rugby e partite a Tag Rugby e Touch rugby, varianti nelle quali sono esclusi placcaggi e impatti fra giocatori. E’ stato possibile assistere anche a tre partite in contemporanea occupando l’intero rettangolo di gioco.

L’iniziativa è parte integrante dell’opera di diffusione del gioco a Ruvo. Tra gli istruttori vi erano anche ex studenti del Liceo, che hanno conosciuto il rugby nei corsi di avviamento al rugby tenuti negli anni passati. Una occasione per restituire al gioco della palla ovale qualcosa di quanto ricevuto al momento di apprenderlo da altri.

Per chi fosse interessato a cominciare a giocare a rugby, la associazione sportiva dilettantistica Rugby Corato prosegue gli allenamenti anche in questo periodo in cui i campionati sono conclusi.