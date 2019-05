Verranno devoluti alla onlus coratina "Onda d'urto - Uniti contro il cancro" i proventi della terza edizione del torneo di pallavolo dedicato alla memoria di Giuseppe De Palma, «uomo integerrimo, ottimo padre di famiglia e sportivo da sempre».



L'iniziativa, non competitiva, è stata presentata ieri presso Zagaria Sport, alla presenza di Floriana De Palma, figlia di Giuseppe, del vice presidente di Onda D’urto, Giancarlo Torelli e di parte del direttivo.

«Anche quest'anno la famiglia De Palma ha pensato di devolvere i proventi di questa pregevole manifestazione, per onorare la memoria del loro congiunto che è sempre stato sensibile alla prevenzione delle malattie come il cancro e sempre a sostegno dello sport come stile di vita e di comportamento nella vita di tutti i giorni e nei rapporti interpersonali» commentano da Onda d'urto.

«Tutti potranno liberamente iscriversi per partecipare a questa iniziativa benefica, sino al 26 maggio. Siate numerosi per essere anche voi protagonisti nello sport e nella prevenzione, perché il cancro va “schiacciato” in campo. Educhiamo allo sport e alla vita con la pratica sportiva e la prevenzione delle malattie, oltre che alla partecipazione e al sostegno delle realtà associative quali Onda D'urto di Corato».

Il torneo sarà inaugurato il 28 maggio alle 20.30 nel complesso sportivo di San Gerardo, con la presentazione del calendario e delle squadre che saranno suddivise nelle categorie principianti, amatori e tesserati.

Per info e iscrizioni è possibile rivolgersi al numero 328.9527468.