Rugby, nella selezione regionale Under 14 anche il coratino Bove

Lo scorso fine settimana nel centro sportivo "Carrieri" di Monopoli si è disputato il 4° torneo Puglia Under 14 cui hanno preso parte più di 150 rugbisti delle selezioni regionali maschili e femminili di Puglia, Calabria, Lazio, Sicilia, Campania e Abruzzo.

Nella selezione regionale maschile pugliese era presente anche il coratino Luca Bove. Alla sua seconda convocazione dopo l'esperienza analoga a marzo a Bernalda, Bove è stato selezionato dai tecnici federali in occasione dell'allenamento di selezione tenutosi a Bari sul campo della Arena della Vittoria.

«Una conferma per Luca, giusto premio per un ragazzo che si è allenato con costanza per tutta la stagione con i ragazzi del settore giovanile» commentano dal Rugby Corato.