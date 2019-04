​Rugby, sconfitta casalinga per l’under 16 coratina

Domenica scorsa si è svolta la partita casalinga tra Rugby Corato ASD e Tigri Rugby Bari valida per il campionato under 16. Il match, tenutosi allo stadio Fausto Coppi di Ruvo, ha decretato la compagine barese vincitrice per un punteggio totale di 8-48 (1-8 mete), risultato che non rende giustizia agli sforzi dei ragazzi coratini. Nonostante la maggiore esperienza del Bari, hanno osato numerose volte bucare la linea difensiva nemica per giungere a meta.



È mancata la sorte, e anche un maggiore tempismo nei punti di incontro, vinti dal dominio fisico avversario.

Ciò nonostante il lupo coratino ha saputo raccogliere quanto possibile da un match contro la possente tigre barese: sebbene già al 2° minuto sotto nel punteggio per 0 a 7 grazie alle capacità di dribbiling dell’estremo biancorosso, all’8° minuto il Corato, con un piazzato del mediano di apertura Andrea Albanese, realizza tramite calcio di punizione i primi 3 punti.

La partita prosegue con elevata tensione agonistica, la pressione non giova ai giovani neroverdi che concedono al Bari di imporre il proprio gioco concedendo un calcio di punizione al 15° minuto al mediano barese, che non concretizza l’opportunità.

Il primo tempo mostra inoltre l’inflessibilità e la tenacia del Corato, che assorbe gli attacchi avversari a soli 10 metri dalla linea di meta per 15 minuti, per poi cedere, negli ultimi istanti di gioco al gioco tattico dell’attacco biancorosso. Il primo tempo si chiude col parziale di 3 a 24 (0 a 4 mete).

Secondo tempo, i primi minuti procedono riproponendo le gesta dei primi 30 minuti: il Corato sfida gli avversari con percussioni offensive a bucare le maglie difensive e il Bari saggia la resistenza nel gioco aperto sulla trequarti dello schieramento opposto. Il cronometro si ferma al 15° minuto, quando il coach Roberto Strippoli è costretto a eseguire dei cambi: entrano Fallacara al posto di Cipriani e Schino per Lionetti, impossibilitato a continuare la partita, successivamente si unirà al gioco Colella, sostituto di Scarpa.

I restanti 15 minuti del secondo tempo Corato subisce meta altre quattro volte nonostante l’argine posto al pericoloso gioco di calci a scavalcare la linea difensiva degli avversari. Il martellamento costante contro la falange difensiva biancorossa però crea una breccia al 20° minuto, regalando all’estremo, Giuseppe Bucci, una cavalcata solitaria verso la linea di meta.

La partita si ferma sul punteggio di 8 a 48, il campo ha sancito la vittoria del Bari, squadra rodata e affiatata, contro il ben più giovane Corato, il quale ha saputo mantenere alta la tensione durante tutti i 60 minuti di gioco, non rendendo mai il gioco avversario semplice, squadra ancora un po’ acerba, ma certamente pungente.

I tabellini



Corgom Srl Under16 Rugby Corato - Tigri Bari Under16 : 8-50 (1-8 mete)



Formazione Rugby Corato:

1. Zecchini Marco, 2. D'imperio Antonio, 3. Quercia Davide Francesco, 4. Battista Giovanni, 5. Cipriani Alessio (17. Fallacara Francesco), 6. Scarpa Paolo Luigi (18. Colella Leonardo), 7. Bove Antonio, 8. Marchese Carlo (capitano), 9. Saragaglia Leonardo, 10. Albanese Andrea (vicecapitano), 11. Greco Miani Giuseppe, 12. De Palma Marco, 13. Scaricarla Davide, 14. Lionetti Gianluca (16. Schino Vito Matteo), 15. Bucci Giuseppe

Allenatore: Strippoli Roberto

Dirigente accompagnatore: Bove Luigi.