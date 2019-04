Rugby Corato, cinque ragazzi selezionati per l'under 16 Puglia e Basilicata

Quelle appena concluse sono state due settimane ricche di impegni per il Rugby Corato Asd: tutto l'ambiente rugbistico coratino è stato interessato da eventi con al centro la palla ovale: gli istruttori della Asd sono stati ospiti della Scuola Primaria "Imbriani", cinque ragazzi del Settore giovanile coratino sono stati selezionati per l’evento di Telese mentre la squadra Seniores si avvicina all'ultimo impegno ufficiale della stagione.

Come già avvenuto negli ultimi anni, il Rugby Corato Asd ha presentato alle quattro scuole medie e alle scuole superiori del Comune di Corato il "Progetto Rugby a Scuola a Corato e Ruvo 2019", il fine del progetto è diffondere il rugby tra i ragazzi nati negli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.

Dopo giornate analoghe tenute tra marzo e aprile nelle scuole “De Gasperi”, “Giovanni XXIII” e “Santarella”, nell’ultima settimana gli istruttori del Rugby Corato hanno tenuto un'ora di Avviamento al Rugby in ciascuna classe della Scuola "Imbriani", l'attività è stata del tutto gratuita sia per la scuola sia per gli studenti e si è tenuta durante le ore di educazione fisica in compresenza con i docenti.

I giocatori Antonio Bove, Carlo Marchese, Davide Scaringella, Francesco Fallacara e Marco De Palma della squadra Corgom Under16 Rugby Corato sono stati selezionati per far parte dei 24 componenti della "Selezione Under 16 Puglia-Basilicata".

La squadra rappresentativa delle due regioni il 25 aprile prenderà parte al Torneo Nazionale Under16 organizzato dal IV Circolo Benevento a Telese (BN)

I ragazzi sono stati selezionati dai tecnici federali nel corso dell'Allenamento selezione regionale Under 16 tenutosi sul campo della "Arena della Vittoria" a Bari. Al raduno il Rugby Corato ha partecipato con quattordici giocatori: oltre ai cinque ragazzi selezionati vi hanno preso parte altri nove atleti che sebbene non selezionati hanno avuto la opportunità di partecipare ad una sessione di allenamento diretta da tecnici federali.

Tra i cinque ragazzi selezionati c’è anche Antonio Bove, la cui convocazione segna un record tutto in famiglia, infatti il fratello Luca dieci giorni prima ha debuttato nella Selezione Regionale Pugliese Under14 in occasione del triangolare a Bernalda in Basilicata.

Intanto la squadra Corgom Seniores Rugby Corato agli ordini di coach Roberto Strippoli si prepara per disputare l’ultima partita della stagione nella serie C2 Girone "Puglia-Basilicata-Calabria" con calcio di inizio venerdì 26 aprile a Bitonto sul Campo “Rossiello”.