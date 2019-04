Rugby, gli under 16 coratini sconfitti dal Grande Salento

Si è disputata ieri la partita che ha visto giocare la Corgom Under16 Rugby Corato ospitata dalla Franchigia Territoriale Giovanile Grande Salento Rugby sul “Campo Federale” di Trepuzzi (LE).



La partita valida per la seconda giornata di ritorno del Campionato Under16 Girone “Puglia-Basilicata-Calabria” è terminata 53-5, segna una marcata superiorità dei padroni casa, capaci di sconfiggere la squadra coratina.

La Corgom Under 16 Rugby Corato si è presentata a Trepuzzi con 18 effettivi e 3 cambi a disposizione. La compagine salentina ha segnato subito le sorti della partita marcando diverse mete, cogliendo tutte le occasioni per farlo e sfruttando sia propri meriti sia errori dei coratini. Al contrario di quanto faccia pensare il punteggio, i giovani Coratini hanno dimostrato di crederci fino all’ultimo, onorando la gara sino alla fine e marcando la loro unica meta nel finale di partita.

Sconfitta amara dunque, ma che fa ripartire la squadra dalle poche cose buone viste e imparando dai propri errori.

Prossimo impegno domenica 7 aprile per la trasferta in Calabria in casa del Rugby Rende.

Formazione Corato: 1. Di Gioia Paolo, 2. D’Imperio Antonio (18. Scarpa Paolo Luigi), 3. Zecchini Marco, 4. Quercia Davide Francesco, 5 Battista Giovanni (17. Colella Leonardo), 6. Marzano Nicholas, 7. Marchese Carlo (capitano), 8. Bove Antonio, 9. Saragaglia Leonardo, 10. Albanese Andrea (vicecapitano), 11. De Palma Marco, 12. Scaringella Davide, 13. Fallacara Francesco, 14. Lionetti Gianluca (16. Gallo Francesco), 15. Bucci Giuseppe

Allenatore: Strippoli Roberto; Dirigenti accompagnatori: Bove Luigi, Pisicchio Aldo.