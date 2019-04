Gabriele Strippoli è oro ai campionati nazionali juniores di lotta libera

Gabriele Strippoli porta a casa l'oro ai campionati nazionali di lotta libera juniores. Il giovane atleta coratino, al rientro dopo l'infortunio che l'ha tenuto lontano dal "tappeto" per sette mesi, ha conquistato il primo posto nella sua specialità (categoria 91 kg). Il 24 marzo un bronzo nella lotta greco-romana .

Un successo importante, arrivato dopo tanti sacrifici e grazie all'aiuto dei compagni, del maestro Louis Bucci e della fisioterapista Emanuela Porro. Prossima tappa i campionati europei di sumo del prossimo 20 aprile che Gabriele disputerà assieme allo specialista Fabio Strippoli.

La lunga settimana che ha visto l'Athlon Judo impegnata ai campionati juniores ed esordenti di lotta libera e lotta greco romana al PalaPellicone di Ostia Lido, si è conclusa con diverse medaglie e tanti ottimi piazzamenti. Il 24 marzo, oltre a Gabriele Strippoli, Giuliano De Benedittis si è piazzato terzo negli 82 kg e Siria Perrone ha conquistato l'argento nei 53 kg, tutti nella lotta greco-romana.

Sabato scorso, nella lotta libera, i bronzi sono stati due: Lorenzo Di Puppo (esordienti, 48 kg) e Francesca Lobascio (esordienti, 62 kg). Argento per Andrea Strippoli (esordienti, 68 kg). Quarto posto per Alessia Casalino (esordienti, 39 kg); settimo per Giuseppe Perrone (esordienti, 62 kg) e Giuliano De Benedittis (juniores, 79 kg). Ottimi piazzamenti impreziositi dall'oro di Strippoli.