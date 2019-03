Tennis, al circolo "Tandoi" si gioca il 34esimo torneo "Pasta Granoro"

È in pieno svolgimento, presso il circolo tennis “Tandoi”, il 34esimo torneo nazionale di tennis “Pasta Granoro”, appuntamento tra i più longevi nel panorama sportivo di Corato.

Anche quest’anno un folto gruppo di atleti, provenienti da tutta la regione e dalle regioni limitrofe, ha affollato i tre tabelloni che formano la manifestazione. Particolarmente significativa l’edizione 2019 perché funge anche da preludio ai festeggiamenti per i 50 anni dalla fondazione del Circolo.

Ieri si sono disputati i quarti del tabellone principale. La testa di serie n°1, Savino Lapalombella, ha dovuto rinunciare all’incontro per motivi di salute, lasciando il posto a Francesco Gallo, (C.T. Tandoi di Corato) classificato 3/4, che il giorno prima aveva disputato ben due incontri risultando vincente con entrambi gli avversari il secondo dei quali con classifica 3/2.

Emilio Marturano del C.T. Nilaya testa di serie n°2, nella parte bassa del tabellone ha incontrato, vincendo per 6-1/6-1, Antonio Vernò del C.T. Simmen Barletta. Gli altri incontri dei quarti hanno visto contrapporsi Giorgio Gaggianelli (C.T. Bisceglie) vincente per 6-0/6-4 su Davide Zambrano (T.C. Trani) e Luigi Bianchi (S.C. Trani) vincente per 6-2/6-2 su Aurelio Buonvino (C.T Simmen Barletta). Marturano e Lapalombella già ospiti nelle edizioni passate del torneo sono risultati vincenti in varie occasioni.

Le semifinali sono previste per oggi alle 15. Le premiazioni si terranno invece domani dopo le finali dei tre tabelloni che avranno inizio alle 16.