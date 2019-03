Una gara sugli sterrati del “bosco Pedale” per ricordare ​Cataldo Livrieri

Cataldo Livrieri ormai non è più in gruppo. Una brutta malattia se lo è portato in fuga per l'ultima volta circa un anno e mezzo fa. Ma tra i ciclisti coratini il suo ricordo è indelebile e la sua presenza è costante.

Per questo domani 24 marzo sarà onorato con una gara intitolata a suo nome, il primo Memorial Cataldo Livrieri di mountain bike, competizione di specialità olimpica cross country sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana.

Il ciclismo in fuoristrada era senza ombra di dubbio la disciplina che Cataldo più prediligeva e tra tutti gli scenari murgiani quello in cui si sentiva più a casa era quello del “bosco del Pedale” in località Cecibizzo; per questo la gara a lui dedicata si disputerà con partenza e arrivo dall’azienda agrituristica Torre Sansanello e il tracciato si dipanerà lungo i sentieri dell’Acquedotto Pugliese e all’interno della collina boscosa di Cecibizzo, nella quale la mountain bike coratina ha mosso i suoi primi pioneristici passi all'inizio degli anni '90.

L'organizzazione è a cura della ASD Quarat Bike del presidente Gaetano Nesta, società in cui Aldo ha militato sin dall'inizio della sua carriera ciclistica. Sono attesi al via circa 150 tra atleti agonisti e cicloamatori divisi in 2 corse separate, la prima per gli atleti delle categorie superiori su un circuito di 6,3 chilometri da ripetere 5 volte e la seconda, per gli atleti delle categorie giovanili, su un circuito ridotto di soli 3 chilometri. Per entrambi i tracciati è elevato il livello tecnico: in poco spazio sono concentrati tutti gli elementi caratteristici della mountain bike.

Al termine della manifestazione, con le premiazioni officiate alla presenza della famiglia di Cataldo Livrieri, avrà luogo anche un rinfresco con prodotti locali offerto a tutti i partecipanti e accompagnatori in una domenica all'insegna dello sport e del ricordo di un grande sportivo coratino, che pur con un handicap alla mano non ha mai cessato di competere e pedalare con tutti gli altri.

Il Memorial Cataldo Livrieri, tappa inaugurale del Challenge Puglia Cross Country, è attualmente l'unica gara ciclistica in fuoristrada prevista interamente sul territorio coratino per l'anno 2019.