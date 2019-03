Rugby, il Corato perde a Foggia con la capolista

Questa domenica a Foggia sul campo “Don Uva” si è disputata la gara tra il Rugby Foggia e il Corgom Seniores Rugby Corato, valida per la undicesima giornata del campionato di Serie C2 Girone “Puglia-Basilicata-Calabria”.



La partita è terminata 61-20 in favore dei padroni di casa foggiani, frutto delle nove mete marcate contro le tre mete dei biancoverdi coratini. Il punteggio finale ha rispecchiato quanto espresso dal campo durante la gara e quanto espresso dalle due compagini durante il campionato.

Il Foggia è sceso in campo da capolista della classifica e a caccia dei punti necessari a vincere il campionato, il Corato è salito a Foggia profondendo il massimo sforzo in una domenica in cui le concomitanti assenze di alcuni giocatori hanno ridotto la comitiva biancoverde, per la prima volta nel 2019 scesa in campo con meno dei ventidue giocatori inseribili a referto, priva del Capitano Cataldo Piccolomo impegnato a Modugno come allenatore della Under16.

Le mete coratine sono arrivate a inizio e fine partita, infatti ad una partenza lanciata degli ospiti, capaci di marcare la prima meta dell’incontro, è seguita la reazione foggiana che ha portato a sei marcature, inframmezzate da una punizione realizzata dal mediano coratino Edoardo Marchese per il 40-8 con cui si è chiusa la prima frazione di gara.

Nella ripresa dopo altre due segnature ospiti, sono seguite due mete coratine, entrambe marcate da Vincenzo Lupo autore di una tripletta. Nel finale il Corato ha provato a marcare la quarta meta, che sarebbe valsa il punto di bonus in classifica ma, la difesa di casa ha tenuto alto il portatore di palla vanificando l’attacco.

La sconfitta di questa domenica non cambia l’andamento e gli obiettivi del campionato del Corato che, nelle ultime tre gare previste dal calendario cercherà di concludere la stagione nel miglior modo possibile.

Tra le note positive di giornata: Marco Gadaleta schierato nel ruolo di seconda linea e che in touch non ha demeritato, il ritorno in campo dopo un anno di Domenico Miscioscia e Roberto Strippoli, oltre la consueta prestazione rimarchevole di Vincenzo Lupo, Francesco Campanale e Angelo Ambregna che anche in questa gara hanno mostrato doti di leadership e attaccamento alla squadra.

Prossimo impegno domenica 10 marzo alle 14:30 a Barletta sul campo “Lello Simeone” quando per la dodicesima giornata la Corgom Seniores Rugby Corato sarà ospite dei Draghi BAT Rugby.

Formazione Rugby Corato: 1. Conca Vito, 2. Ambregna Angelo (vicecapitano) (19. Marchese Paolo), 3. Mascoli Enzo, 4. Gadaleta Marco, 5. Strippoli Michele (16. Arresta Pasqualefabio), 6. Pisicchio Aldo (capitano), 7. Strippoli Claudio, 8. Campanale Francesco, 9. Mazzilli Gianluigi, 10. Marchese Edoardo (17. Strippoli Roberto), 11. Stringari Gabriele (18. Miscioscia Domenico), 12. Perrone Simone, 13. Lupo Vincenzo, 14. Lupo Michele, 15. Parziale Riccardo.

Allenatore: Strippoli Roberto. Dirigente accompagnatore: Farucci Giuseppe Vittorio