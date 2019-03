Rugby, vittoria casalinga per l’under 16 del Corato

Nella giornata di ieri si è disputata la quinta giornata della II fase regionale del campionato under 16, la gara ha visto il terzo incrocio stagionale tra la Corgom under 16 Rugby Corato e i pari età calabresi del Rugby Rende.



Il Corato è arrivato alla sfida dopo due sconfitte consecutive che non hanno demoralizzato lo spirito dei giovani giocatori. Nel primo tempo il Corato è partito forte con le mete del capitano Carlo Marchese, di Leonardo Saragaglia e nuovamente di Marchese. Albanese ha trasformato due delle tre mete portando il punteggio all’intervallo sul 19-0.

Il secondo tempo è partito con l’espulsione per somma di ammonizioni del coratino Davide Quercia, che ha lasciato la squadra in 14. La reazione è stata efficace e contraddistinta da altre due mete coratine con Fallacara e Marchese, entrambe trasformate da Albanese.

Allo scadere il Rugby Rende ha messo a segno l’unica meta di giornata, il punteggio finale di 33-5 ha consegnato ai coratini la seconda vittoria stagionale su sette gare sinora disputate.

La prestazione convincente è stata frutto della dedizione e della costanza dell’allenatore Cataldo Piccolomo e dei suoi ragazzi, motivazioni e attitudine che alla lunga pagano, pur nel contesto di una partecipazione al campionato con l’handicap di non poter giocare le gare casalinghe a Corato. Ieri si è giocato al ‘Green Village Modugno’ grazie alla ospitalità del Panthers Rugby Team Asd.

Nel calendario della Corgom Under16 le restanti due gare casalinghe saranno disputate a Ruvo sul campo “Fausto Coppi”, dopo averne disputate due a Modugno e due a Trani.

Viene da domandarsi per quanti anni ancora, a Corato le istituzioni seguiteranno a non concedere ai giovani rugbisti coratini la possibilità di giocare sul campo in manto erboso del Campo sportivo Comunale.

A Corato siamo nel periodo carnevalesco e lo scherzo “il rugby rovina il campo” pare essere in voga anche quando riferito a ragazzi di 14 e 15 anni.

Formazione Corato: 1. Di Gioia Paolo, 2. D’Imperio Antonio (16. Battista Giovanni), 3. Zecchini Marco (17. Scarpa Paolo Luigi), 4. De Palma Marco, 5. Quercia Davide Francesco, 6. Marzano Nicholas (19. Schino Vito Matteo), 7. Marchese Carlo (capitano), 8. Bove Antonio, 9. Saragaglia Leonardo, 10. Albanese Andrea (vicecapitano), 11. Lionetti Gianluca (20. Gallo Francesco), 12. Scaringella Davide, 13. Fallacara Francesco, 14. Greco Miani Giuseppe (18. Colella Leonardo), 15. Bucci Giuseppe. Allenatore: Piccolomo Cataldo. Dirigente accompagnatore: Bove Luigi

Mete Corato: Marchese (X3), Fallacara, Saragaglia. Piazzola: Albanese 4/5