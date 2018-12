Rugby Corato, prima vittoria per l’under16

L’allenatore della Under16 Cataldo Piccolomo, essendo impegnato come capitano e giocatore della seniores in trasferta sul campo del Taranto, ha affidato la squadra alla navigata gestione di coach Lorenzo Di Ruvo.



I giovani biancoverdi arrivavano alla partita di questa domenica dopo aver perso le prime tre gare stagionali e, sono entrati in campo motivati a conquistare sul campo la prima vittoria.

La partita è terminata con la vittoria dei coratini con il punteggio di 25-12 risultato delle tre mete marcate dai coratini a fronte delle due marcate dagli ospiti calabresi.

Le mete biancoverdi sono state marcate da Davide Scaringella e dal capitano Carlo Marchese, quest’ultimo autore di due mete. Dieci punti sono stati marcati dalla piazzola, da parte del coratino Andrea Albanese che, ha centrato i pali in quattro delle sei occasioni avute a disposizione, cogliendo un lusinghiero 66% di realizzazione a gioco fermo.

Efficace è stata l’esperta gestione del vantaggio da parte dell’allenatore Lorenzo di Ruvo, parsimonioso nel suggerire al capitano Carlo Marchese di indicare i pali quando possibile, cercando di mettere punti sul tabellone ogni volta che la squadra si è presentata nella metà campo avversaria. La linea ha pagato, tenendo gli avversari a distanza nel punteggio.

In generale dopo le precedenti tre gare, in cui in almeno due occasioni la squadra se l’era giocata, non riuscendo a portare a casa il risultato pieno, in questa occasione la squadra ha colto il giusto premio per un gruppo di ragazzi che si allena in maniera coesa nonostante tutti gli ostacoli logistici.

In vista dei prossimi impegni, per i membri della squadra è tempo di incrementare gli sforzi, allenandosi con ancor più determinazione per proseguire nella crescita del collettivo.

Formazione: 1. Zecchini (17. De Pasquale), 2. Battista, 3. Di Gioia, 4. Quercia, 5. De Palma, 6. Marchese (Capitano), 7. Marzano, 8. Bove, 9. Saragaglia, 10. Albanese, 11. Lionetti, 12. Fallacara, 13. Scaringella, 14. Greco Miani (16. Scarpa), 15. Bucci. Allenatore: Di Ruvo Lorenzo.

Under 16 Rugby Corato – Under 16 Rende: 25-12 (3-2 mete)

Mete Coratine: C. Marchese, C. Marchese, D. Scaringella. Piazzola: Albanese 4/6