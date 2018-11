Campionato invernale, domani la terza giornata per il Circolo Tennis

È giunto alla terza giornata il campionato invernale di Tennis che, nel tabellone open, vede schierata la squadra di punta del Circolo tennis di Corato. Non hanno avuto esito lusinghiero le prime due giornate che hanno visto i coratini affrontare squadre composte da giocatori con classifiche più alte.



3 a 0 è stato l’esito della prima giornata disputata l’11 novembre a Bisceglie che sui campi in mateco ha avuto la meglio contro i coratini terraioli. La seconda giornata, posticipata per impraticabilità dei campi dopo gli acquazzoni di sabato 17, si è disputata giovedì 22 in un bellissimo pomeriggio di sole. Il Tennis Club Foggia come avversario. I due singolari vedono in campo Francesco Mintrone e Marco Colella. Due combattenti di gran pregio ma che, per motivi professionali non calcano più con assiduità il rosso manto. Entrambi dopo una strenua resistenza, hanno pagato pegno, cedendo ad avversari sicuramente più allenati che, frequentando ancora la scuola tennis, hanno all’attivo ben 10 ore settimanali di presenza sui campi.

Per il doppio sono scesi in campo Francesco Gallo e Duccio Tedone. Il primo set, piuttosto complicato vede risolvere il risultato a favore della squadra coratina solo al tie-break. La squadra ospite si deconcentra e si innervosisce favorendo l’epilogo dell’incontro con un entusiasmante 6/2 per i padroni di casa. L’incontro si conclude quindi 2-1 per il Foggia.

Domani, domenica 25 novembre, la terza giornata si giocherà ancora in casa con la squadra del C.T. Barletta come avversaria. Appuntamento con tifosi e simpatizzanti alle 9.

Con questa manifestazione e con il torneo sociale che vedrà disputare la finale, sempre domani ma alle 10.30, sono iniziati i festeggiamenti per il cinquantenario dalla data di costituzione del nostro Circolo che vedranno l’epilogo con una festa cittadina prevista per la metà del mese di maggio 2019 ai 50 anni dall’inaugurazione dei campi primi due campi ai quali nel tempo se ne sono aggiunti altri tre.