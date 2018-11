Tennistavolo Corato, ultima giornata in “agrodolce”

Ultima giornata in “agrodolce” per le squadre del G.S. Tennistavolo Corato impegnate nei campionati di C/1 nazionale e D/1 e D/2 regionale.



Promossi per la prima volta in un campionato nazionale, la formazione del T.T. Corato macelleria De Palo, è uscita sconfitta dalla gara in terra campana contro la capolista Sant’Espedito Napoli.

La formazione capitanata da Corradino Samarelli insieme ai compagni di squadra Gaetano Guglielmi e Michele Volpe sono riusciti a vincere solo una delle sei partite disputate per un finale di 5 a 1 per i padroni di casa. Domenica prossima (ore 15) si torna fra le mura amiche ospitando il Sorrento, formazione penultima in classifica a 2 punti per una gara alla loro portata.

In serie D/1 gir. A, le due formazioni coratine della Fitline e della Energy Only, entrambe in trasferta, conquistano solo un punto grazie al pareggio della Fitline Corato nel “derby” contro il Ruvo, per Vittorio Vangi, Vincenzo Di Puppo e Luigi Pappolla arriva un 3 a 3 che li pone al terzo posto in classifica a quota 4.

Sabato (ore 16) gara interna contro il Trani. Sconfitta in terra dauna per la Energy Only, composta da Giuliano Vangi, Francesco Acella e Federico Acella, a Manfredonia con un 4 a 2 che con un pizzico di fortuna in più poteva sfociare anche in un pareggio.

Come l’altra formazione di D/1, anche questa sarà impegnata per la quinta giornata contro la Lorusso tabacchi Trani, domenica mattina alle 10. L’unica vittoria della giornata arriva dalla formazione di D/2 della Energie Puglia con una bella prestazione in trasferta e vittoria con un secco 5 a 1 per la formazione dei veterani Maurizio Vernice e Francesco Recchia con il giovane Luca Samarelli. A soccombere contro la formazione della Energie Puglia è stata il Dolmen Bisceglie “C”, un successo che pone Energie Puglie Corato al secondo posto in classifica.

Domenica mattina (ore 10) ci sarà sempre una formazione tranese, la Gielle TT ultima in classifica, a tentare di ostacolare il cammino verso il vertice della Energie Puglia Corato. Tutte le gare interne si disputeranno in via San Magno 13 (di fronte al caseificio Maldera).