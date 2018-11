Iron bike, domani la festa con tutti i nomi dei premiati

Sta per calare il sipario sull’edizione 2018 dell’Iron Bike, il circuito di gare in mountain bike sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana che ha coinvolto le più storiche gare di Puglia e Basilicata (Alberobello, Gravina in Puglia, Castel del Monte, Biccari, Vieste, Montalbano Jonico, Palazzo San Gervasio, Altamura, Bitonto, Cassano Murge).



Domani, domenica 18 novembre - al termine delle 10 tappe - si terranno a Corato le premiazioni finali. I tecnici delle classifiche hanno stilato l'elenco dei corridori che saranno premiati durante la festa finale dell'Iron Bike 2018. I podi saranno celebrati a partire dalle 19.00 presso nella sala ricevimenti Astoria Palace, al termine del tradizionale pranzo conviviale. Nella stessa sede sarà presentato il calendario dell’edizione 2019.

Accedono in premiazione i primi cinque di ogni categoria, mentre per essere ammessi in classifica era necessario aver disputato almeno 6 prove su 10. Il risultato peggiore di ciascun atleta è stato scartato. Il vincitore assoluto dell'Iron Bike 2018 è Giuseppe Belgiovine (Team Eurobike Corato), la migliore donna è Zeila Ruggiero (Nardelli Sport Total Bike).