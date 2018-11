Una giornata all’insegna dello sport, questa prima domenica di novembre per la città di Corato. Quasi mille corridori, provenienti da tutta la Puglia, si sono dati appuntamento per la XV edizione della "Stracorato".



Il tempo è stato clemente e ha permesso il regolare svolgimento della manifestazione che quest’anno è stata inserita dalla Fidal nel calendario regionale del trofeo Corripuglia, un campionato di 22 gare che si disputano nel territorio regionale tra le società che nell’anno precedente hanno ottenuto il maggior punteggio nella classifica del Corripuglia.

La gara è stata organizzata, come di consueto, dal Gruppo Sportivo Atletica Amatori Corato.

Riservata esclusivamente agli atleti regolarmente tesserati alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, la manifestazione ha visto riuniti i partecipanti nei pressi del Parco Comunale di via Sant’Elia già dalle sette di domenica mattina, per prendere ufficialmente parte alla gara con partenza alle nove.

Il percorso di quasi dieci chilometri ha attraversato diverse zone della città, come: via Sant’Elia, via Columella, via Castel del Monte sino alla salita finale per l’Oasi, a destra per via Torre Palomba e poi via La Logna, via San Vittore, via Appia, via Torre Paone, inizio di via Scannagatta sino al cavalcavia per via Gigante, via Gigante, via Nazionale, via Santa Maria, via Santa Faustina, via Enrico Mattei.

«Quest’anno abbiamo battuto ogni previsione - dicono dal Gruppo Sportivo Atletica Amatori Corato - arrivando al numero record di mille tesserati che si sono iscritti alla manifestazione. È un ottimo risultato, quasi inaspettato, nonostante la nostra associazione sia ormai da anni collaudata. La nostra previsione era che i primi sarebbero riusciti a tagliare il traguardo dei 9,7 chilometri in 31/32 minuti, e così è stato.

Stiamo già pensando alla prossima edizione della Stracorato, sempre da inserire nel calendario della federazione, in più abbiamo in progetto di riproporre un trail di circa 17 chilometri, ovvero un percorso sterrato, come avvenuto nella manifestazione tenutasi ad aprile scorso nella zona di San Magno».

Il primo posto per la categoria uomini è andato ad Antonio Giuliano Gaeta della Ass Montedoro di Noci che ha tagliato il traguardo con un tempo di 31 minuti e 58 secondi, mentre il primo posto per la categoria donne è andato a Daniela Tropiano della Asd Atletica Monopoli che ha ottenuto un tempo di 38 minuti e 49.

Ecco la classifica completa. Cliccando qui è possibile leggere i risultati conseguiti da le tutte società.