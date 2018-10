Torna la “Stracorato”, a novembre gli atleti “invadono” la città

Domenica 4 novembre ritorna la “Stracorato”, l’annuale appuntamento della corsa podistica a carattere agonistico organizzata - ormai da circa vent'anni- dal Gruppo Sportivo Atletica Amatori Corato e riservata esclusivamente gli atleti regolarmente tesserati alla Federazione Italiana di Atletica Leggera.



La gara quest’anno è stata inserita dalla Fidal nel calendario regionale del trofeo Corripuglia, un campionato di 22 gare che si disputano nel territorio regionale tra le società che nell’anno precedente hanno ottenuto il maggior punteggio nella classifica del Corripuglia.

«Un riconoscimento che premia lo sforzo dell’associazione - scrivono dal Gruppo Sportivo Atletica Amatori Corato - ma soprattutto di tanti atleti che partecipano alle gare indette dalla Fidal sulle varie distanze comprese tra i 10 Km ed i 21 Km della mezza maratona.

Nel prevedere la partecipazione di circa 1.000 atleti provenienti da tutta la Puglia e da fuori regione e vista l’importanza della manifestazione, tutta l’organizzazione è rivolta ad offrire il massimo dell’accoglienza, dell’efficienza, ma soprattutto della sicurezza su tutto il percorso di gara che quest’anno si snoderà tra vie cittadine e quelle di periferia, con la partenza e l’arrivo da via Sant’Elia.

Il quartier generale sarà come sempre all’interno del Parco Comunale di via Sant’Elia dove è possibile offrire un ampio parcheggio, un luogo dove effettuare un adeguato riscaldamento atletico, usufruire di idonei bagni e spazi sufficienti per il ristoro e la premiazione finale.

Questo fiume di persone inizierà la gara allo start dei giudici, che verrà dato alle 9.00 precise e come un serpentone umano, percorrerà 10 Km circa, nel tempo compreso tra i 30 minuti circa dei primi arrivati e 1 ora e mezza dei meno veloci.

L’organizzazione si scusa per i disagi che potrebbero esserci nella circolazione stradale e consiglia di non utilizzare le auto sul percorso, per assicurare il massimo della sicurezza per il tempo necessario affinché anche l’ultimo concorrente arrivi al traguardo in tutta tranquillità e senza alcun inconveniente di traffico. Sarebbe un’ottima occasione per farsi una piacevole passeggiata a piedi oppure per fermarsi ad applaudire i corridori che sono giunti da tutta la Puglia».

Le strade interessate alla corsa sono: via Sant’Elia, via Columella, via Castel del Monte sino alla salita finale per l’Oasi, a destra per via Torre Palomba e poi via La Logna, via San Vittore, via Appia, via Torre Paone, inizio di via Scannagatta sino al cavalcavia per via Gigante, via Gigante, via Nazionale, via Santa Maria, via Santa Faustina, via Enrico Mattei e arrivo su via Sant’Elia.



L’intero percorso di gara che è visionabile cliccando qui.