Rugby, per i neroverdi nulla di fatto nella prima giornata

Questa domenica con la prima giornata di andata sono cominciati i campionati di rugby per Seniores e giovanili. La Asd Rugby Corato ha schierato due squadre: la Under 16 ha giocato “in casa” a Trani con i pari età del Bari, la seniores ha esordito in trasferta a Bitonto.



Nella partita del mattino la Under 16 del Rugby Corato è scesa in campo sotto lo sguardo degli allenatori Piccolomo e Di Ruvo. L’incontro è terminato 22-13 in favore del Bari, mentre, per il Corato i punti sul tabellino sono maturati a seguito della meta di Marchese e delle realizzazioni di Albanese, quest’ultimo ha realizzato una trasformazione e due punizioni.

Il cielo nuvoloso non ha scalfito l’atmosfera di festa, sia per i 22 esordienti in maglia biancoverde, sia per le famiglie dei ragazzi giunte a Trani per vedere la gara e partecipare al terzo tempo tenuto nella foresteria della struttura privata della “Polisportiva Ponte Lama”.

La seniores ha esordito nel pomeriggio in trasferta sul campo “Rossiello” di Bitonto per un remake della prima giornata di andata dello scorso campionato. Come nella prima di giornata di un anno fa si sono ripetuti: abbinamento alla prima giornata, direttore di gara, campo e risultato. La vittoria è andata al Bitonto col punteggio di 27-0, più largo rispetto a quello di dodici mesi prima.

Il punteggio non ammette repliche, la partita è scivolata in mano bitontina sin dall’intercetto subito, durante una trasmissione della trequarti a metà campo. Per i coratini a livello offensivo ci sono stati due calci di punizione sbagliati ed una sola occasione non concretizzata da Farucci nel secondo tempo, a risultato ormai compromesso. Lo zero sul tabellino del Corato è maturato per i meriti dei padroni di casa, apparsi più organizzati e, per i demeriti dei coratini. I biancoverdi hanno riproposto vecchi difetti della scorsa stagione: da un immotivato nervosismo in alcuni giocatori della mischia, al susseguirsi di infrazioni nella contesa del pallone sui punti di incontro.

Le note positive di giornata sono costituite dagli esordi di Angelo Ambregna, Michele Lupo e Giuseppe De Palo e, dall’aver presentato a referto in ciascun match i 22 giocatori schierabili, tutti regolarmente entrati.

Domenica prossima le due formazioni biancoverdi scenderanno nuovamente in campo: la Under 16 in trasferta a Bari sul campo dello “Stadio della Vittoria”, i seniores a Trani con il Panthers Rugby Team.

Formazione Under 16: 1. Zecchini, 2. Battista (22. Colella), 3. Di Gioia, 4. De Palma, 5. Quercia, 6. Scarpa (18. Intini), 7. Fallacara D. (16. Zucaro), 8. Marchese (capitano), 9. Saragaglia (21. Lionetti), 10. Albanese, 11. Greco Miani (17. De Pasquale), 12. Marzano (19. D’Imperio), 13. Scaringella (vice-capitano), 14. Gallo (20. Bove), 15. Bucci. All.: Piccolomo Cataldo - Di Ruvo Lorenzo.

Formazione Seniores: 1. Strippoli M., 2. Ambregna A. (22. Bucci C.), 3. Lamura M. (vice-capitano), 4. Pisicchio A., 5. Campanale F., 6. Kembire K. (18. Lupo M.), 7. Calviello D. (16. Mascoli E.), 8. Strippoli C. (17. Caldarola F.), 9. Mazzilli G. (21. L’Episcopia G.), 10. Marchese E., 11. Farucci G.V., 12. Perrone S. (19. Gadaleta M.), 13. Lupo V., 14. Di Benedetto A. (20. De Palo G.), 15. Piccolomo Cataldo (capitano). All.: Di Ruvo Lorenzo.