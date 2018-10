Tennis Tavolo, esordio casalingo contro la Stella del Sud Napoli

Torna il tennis tavolo a Corato per la prima gara casalinga della stagione 2018/2019. Ospiti del Gruppo Sportivo Tennis Tavolo Corato saranno i campani della Stella del Sud Napoli, squadra seriamente candidata al passaggio in Serie B e che può annoverare Mastroberti, l'anno scorso campione in B1.

Un vero e proprio scontro alla Davide contro Golia, quello tra Corato e Napoli. I coratini sono stati promossi quest'anno dalla C2 alla C1 (campionato nazionale) e hanno cambiato presidente. Alla guida della società ora c'è Franco De Palo. L'obiettivo è sempre quello di far crescere il movimento, poco diffuso in Italia ma molto praticato a livello mondiale. Si allenano circa 30 ragazzini tra i 10 e i 12 anni ma i numeri sono in aumento ed è stato installato il PVC nell'ambito del restyling della sede.

La G.S. T.T. Corato ha iscritto sei formazioni ai campionati regionali e nazionali. Oltre alla C1 ci sono due squadre in D1 e tre in D2 per un totale di 24 tesserati che svolgono attività agonistica. In C1 ci sono anche Leonardo Balacco (ex allenatore nel Ctt Molfetta e nelle selezioni giovanili della Nazionale) e il confermato Rasaq Hamzat, giocatore nigeriano.

La partita si disputerà sui campi di via San Magno 13, nella zona industriale della città. Appuntamento domani alle 15.