Rugby, la novità è un team di allenatori

In attesa della diramazione dei calendari del campionato Seniores di serie C-2 e del campionato Under 16, la Asd Rugby Corato ha definito i propri quadri tecnici. In questa stagione saranno tre gli allenatori che collaboreranno “sul campo” alla preparazione delle squadre coratine, la soluzione di formare un team di allenatori è la novità di questa stagione sportiva.



Il consiglio direttivo ha assegnato il ruolo di riferimento tecnico al dirigente Cataldo Piccolomo che sarà interfaccia tra giocatori e staff. Nelle ultime due stagioni Piccolomo ha ricoperto il ruolo di allenatore della formazione Under14 del Rugby Corato e di capitano della squadra seniores.

A Piccolomo si aggiunge Roberto Strippoli che, accettando l’invito ricevuto dalla dirigenza, torna in panchina dopo aver ricoperto il ruolo di capo-allenatore della squadra Under18 della stagione 2016/2017.

Il terzo membro del team è stato reso noto dal presidente Giuseppe Caldarola e dal suo vice Aldo Pisicchio che hanno raggiunto un accordo con il tecnico Lorenzo Di Ruvo, anche in questa stagione il tecnico, terlizzese di adozione, farà parte del Rugby Corato.

Di Ruvo nella passata stagione ha portato avanti la guida tecnica della prima squadra del Rugby Corato, in questa stagione si dedicherà alla cura del reparto della ‘mischia’ di entrambe le squadre coratine, una consulenza preziosa che va ad aggiungersi agli altri due tecnici.

Dopo le precedenti tre stagioni in cui si è potuto nominare un unico riferimento tecnico, l’auspicio per la stagione sportiva che va a cominciare è proprio quello di essere riusciti a dotare la ASD di una struttura tecnica che dia ai giocatori i migliori riferimenti possibili non ricadendo su un’unica figura.

A corredo della struttura tecnica, sono state definite le strutture dove si terranno gli allenamenti settimanali delle due squadre: il venerdì presso il campo alternativo in “terra battuta” del Campo sportivo Comunale, il mercoledì presso il campo di calcetto in erba sintetica della struttura privata “Il Serrone” dove sarà possibile allenare il placcaggio ed il contatto su una superficie idonea che consenta di andare a terra.