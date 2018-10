Test precampionato, Corato ospite delle Tigri Rugby Bari

Questa domenica entrambe formazioni del Rugby Corato sono state ospiti delle Tigri Rugby Bari per due test precampionato. Per la Associazione sportiva coratina si è trattato di una prima volta: in 4 anni di attività nessuna formazione biancoverde aveva preso parte ad un test nel precampionato e, di volta in volta ci si era presentati in campo direttamente alla prima giornata di campionato.



Radunatasi a Corato nello spiazzo antistante il Campo Sportivo Comunale, la comitiva biancoverde si è mossa alla volta dello Stadio della Vittoria a Bari. Il primo test ha visto la Under 16 coratina in maglia biancoverde ed al cospetto dei pari età delle Tigri Rugby Bari formazione campione regionale di categoria. La partita ha costituito l’esordio per la squadra under 16 capitanata da Carlo Marchese.

Nel secondo test sono scesi in campo i seniores coratini in maglia rossonera e capitanati da Cataldo Piccolomo, confrontatisi con la Under 18 del Bari vicecampione regionale. Entrambe le gare hanno visto prevalere i padroni di casa baresi.

Per i coratini la giornata è stata occasione per fare il punto della situazione di entrambe le formazioni alla conclusione di due terzi del periodo di preparazione al campionato. Per la Under 16 si prosegue il lavoro sulla costruzione della squadra e sulla organizzazione tecnica in una rosa costituita da ragazzi che giocano insieme per la prima volta.

Per i Seniores si proseguono i lavori cercando di capire se sarà possibile migliorare, o replicare, l’andamento dello scorso campionato. Nella passata stagione la assiduità nella partecipazione ad allenamenti e gare e, di riflesso, le fasi di conquista e l’organizzazione di gioco sono stati i punti migliorabili della partecipazione al campionato. La Seniores 2017/2018 è stata una formazione che ha dovuto imparare a conoscersi direttamente durante le gare del campionato e qualche volta ha dovuto affidarsi alle individualità dei singoli.

Per entrambe le formazioni la ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì 3 ottobre. La Under 16 si allenerà mercoledì dalle 19.00 presso il campo privato in erba sintetica ‘Il Serrone’ e venerdì dalle 18.30 presso il campo in terra battuta del Campo sportivo Comunale di Corato. La Seniores si allenerà mercoledì dalle 20.30 presso ‘Il Serrone’ e venerdì dalle 20.00 presso il campo in terra battuta del Campo sportivo Comunale di Corato.