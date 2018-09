Rugby, il Corato torna in campo

Da circa un mese sono ricominciate le attività della associazione sportiva dilettantistica Rugby Corato. Con il raduno del 27 agosto i rugbisti coratini e ruvesi hanno cominciato la preparazione in vista della Stagione sportiva 2018/2019, la prima parte della preparazione atletica è stata incentrata sui test atletici sotto la supervisione del capitano della squadra seniores Cataldo Piccolomo.



Il cronometro è stato indicativo del lavoro da fare in vista delle prime gare stagionali in programma nel mese di ottobre. Sulla condizione atletica generale ha influito l’aver tenuto alcune sessioni di rugby touch alla villa comunale nei mesi di luglio e agosto. L’età media si è abbassata rispetto all’inizio della scorsa stagione in virtù dell’aver aggregato durante le sessioni atletiche seniores e giocatori della squadra Under16. Momento importante in questo inizio di stagione è stata la partita a Rugby Touch (privo di placcaggi e contatto con il terreno) in 18 contro 18 con squadre miste seniores/under.

Gli allenamenti settimanali si tengono il lunedì dalle 19.30, giovedì dalle 19.00 e venerdì dalle 19.30. Nella squadra Seniores possono giocare i nati nel 2001 e negli anni prima del 2001, nella squadra under 16 possono giocare i nati nel 2003 e nel 2004, i nati dal 2005 in poi possono giocare nella squadra Under14. Anche quest’anno la Asd Rugby Corato si pone come obiettivo principale la diffusione del gioco del rugby a Corato e Ruvo: «si invitano tutti gli interessati e i curiosi a venirci a trovare agli allenamenti settimanali contattandoci tramite i nostri profili social oppure contattando Cataldo Piccolomo (3286024414 o 3914051633) o Claudio Strippoli (3476425034)» scrivono dalla squadra.