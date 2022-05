Gli atleti del team 7ZeroZero33 - tesserati alla tesserati federazione ciclistica italiana - portano nuovamente importanti podi alla città di Corato. Stavolta il palcoscenico è stato quello della settima tappa "Mediofondo Castel del Monte" - parte del circuito Granfondo Puglia challenge - organizzata domenica scorsa dal team New Bike Andria ai piedi di Castel del Monte che dopo l'alta moda ha ospitato gli atleti del mondo mtb.

Circa 45 i km percorsi sotto il primo vero sole con tratti non molto tecnici e 900 metri di dislivello accumulati, breccia polverosa e irte spine - tipico paesaggio murgiano estivo. Nove in tutto gli atleti del team in gara, di cui 7 classificati e 3 sul podio. Sul gradino più alto Dario Pisicchio (cat. JMT) e Michele Diaferia (cat. ELMT), mentre sul terzo gradino un ritrovato Francesco Patruno (cat. M1). Qualcuno un po' più sfortunato ha abbandonato il percorso a causa di tagli ai copertoni. Prossimo appuntamento sarà per una gara strada che si disputerà il 29 maggio sul Gargano con partenza da Mattinata.