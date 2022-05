Nuovo grande successo per la coppia coratina, composta da Teodora Di Franco e Giovanni Miscioscia che hanno riconfermato il loro titolo di campioni italiani di danza sportiva nella categoria 19/34 anni classe B2. Un titolo che avevano già conquistato nel luglio dello scorso anno nella classe B3. I due atleti, coppia nel ballo e nella vita, sono espressione della scuola di ballo "Leonessa Dance Brescia" e sono saliti sul podio rappresentando la Lombardia.

«Lo sport è una cosa seria perché sa muovere grandi passioni. La nostra passione è la danza sportiva» è il commento dei due campioni all'indomani della conquista del gradino più alto del podio.

«Ringraziamo i nostri insegnanti, couch Anna Bertelli & Massimo Bigoli che ci trasmetto la loro passione per la danza, non lasciando mai nulla a caso in termini di eleganza, precisione e tecnica. Dobbiamo a loro tutto quanto. Salire sul gradino più alto del podio è emozionante e ripaga di tutti i sacrifici e della costanza che in coppia si decide di avere» affermano.

E concludono: «La danza sportiva unisce, rafforza. Noi l'abbiamo fatto. Abbiamo riposto noi stessi. Emozionare è il nostro obiettivo».