Oro sulle due ruote: successi per gli atleti coratini della A.S.D. Team 7ZeroZero33

Un trionfante Dario Pisicchio porta nel team il titolo di Campione Regionale Pugliese XC (categoria JuniorSport). Una conquista fortemente voluta dopo numerosi e faticosi allenamenti delle ultime settimane.

Dario Pisicchio classe 2004, si è imposto al comando sin da subito, portando costantemente la sua posizione sugli altri per tutti e 5 i giri imposti da regolamento, senza nessuno sbaglio nella guida della sua mountain bike.

Un percorso molto veloce, costituito da "strappi" molto ripidi e pietrosi, proiettava gli atleti in altrettante discese ripide e polverose, il classico percorso da cross-country che in genere impone di rimanere "lucidi" fino all'ultimo giro, in quel di Monopoli esattamente in località Monte San Nicola, il palcoscenico più entusiasmante per i bikers amanti delle pietre e radici più esposte, ideato dal team NRG Monopoli.

Altro podio lo conquista il coratino Michele Diaferia, con un sontuoso 3° posto in categoria ELTM, che con grande tenacia è rimasto vigile e attento a non sbagliare nella guida, per la conquista della medaglia di bronzo.

In conclusione troviamo Dario Di Raimondo, che in una delle categorie con un buon numero di atleti, si classifica 6° in categoria M3, perdendo però qualche posizione per una caduta rocambolesca senza danni. L' A.S.D. Team 7ZeroZero33, con il presidente Cataldo Cimadomo, è un gruppo di tesserati Federazione Ciclistica Italiana, tutti appassionati di ciclismo in tutte le sue sfaccettature, che garantirà presenza costante in manifestazioni molto importanti a livello nazionale.