Denise Casalino e Luigi Bombino campioni italiani di lotta olimpica

La coratina Denise Casalino è campionessa italiana di lotta olimpica femminile nella 39 kg categoria esordienti. Ieri invece è toccato a Luigi Bombino raggiungere il gradino più alto del podio nella categoria categoria esordienti 85kg. L'annuncio è stato dato dalla Athlon lotta. Denise, a soli 13 anni, ha vinto gli incontri, dimostrando superiorità tecnica rispetto alle avversarie. Parole di gioia sono state espresse dal maestro Louis Bucci che, nella sua palestra, ha formato tanti altri campioni. «Per Denise si spera di ricevere una convocazione azzurra per il campionato europeo esordienti. Per lei si potrebbe aprire una bellissima opportunità, ma i sacrifici da fare saranno ancora tanti, basti pensare che dovrebbe mantenere il suo peso fino a fine Luglio, quando in Croazia si disputeranno i Campionati Europei, sempre se il covid e la guerra lo permetteranno» si legge sulla pagina della squadra. Alla competizione ha partecipato anche Giovanna Bevilacqua, all'esordio.