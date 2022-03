Danza sportiva, quattro ori ai campionati regionali per l'Acsd Euphoria

Dopo il successo della piccola Giulia Strippoli, lo sport coratino può annoverare altre campionesse regionali, questa volta nella danza sportiva. Domenica scorsa a Lucera si è svolto il campionato regionale della Fids, la Federazione Italiana Danza Sportiva, riconosciuta dal Coni. In pista le ragazze - tutte coratine - della Acsd Euphoria, guidate dalla maestra di ballo Mariaelena Lotito.

Giulia e Ilaria L'Erario hanno portato a casa quattro ori nelle quattro specialità del latin style di coppia (samba, rumba, jive e cha cha cha). Inoltre sono arrivate in finale, su 38 atlete, nel "solo". Medaglie anche per Giada Manzi e Sara Strippoli (2 argenti e 2 bronzi nel "duo latin style") e per Giada Strippoli e Ylenia Mastrorillo (1 argento e 1 bronzo nel "duo latin"). Giada e Ylenia sono anche arrivate in semifinale, su 27 atlete, nel "solo". Nella categoria di gruppo, le atlete di Euphoria sono arrivate seconde. Superata la fase regionale, ora tocca a quella nazionale, in programma al PalaGhiaccio di Catania dal 10 al 26 giugno.