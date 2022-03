Special Olimpics, domani il triangolare di calcio a 5 unificato. In campo Gocce nell'Oceano

Si terrà domani pomeriggio a Corato, presso il centro polisportivo San Gerardo, la prima tappa del torneo Special Football 2022 - concentramento centro sud di Special Olympics, con un triangolare di calcio a 5 unificato fra il team coratino di Gocce nell'Oceano, I Girasoli della Locride di Gioiosa Ionica e il team Freedom di Toritto.

Special Olympics, così come tutti i team che parteciperanno al triangolare, promuove lo sport praticato dalle persone con disabilità intellettiva e relazionale. Si parla di calcio a 5 unificato perché in campo, accanto agli atleti con disabilità, vi sono i cosiddetti partner, e cioè atleti normotipici che consentono alla pratica sportiva di raggiungere pienamente l'obiettivo dell'inclusione sociale.

Il team coratino, fondato nel 2013, è composto, per quanto riguarda la disciplina del calcio, da sei atleti con disabilità e tre atleti partner, tutti di età compresa fra 17 e 25 anni, ed è attualmente allenato da Maria Chiapperini, una calciatrice dilettante di 23 anni, con laurea in scienze motorie.

Alla tappa di Corato seguiranno le trasferte di Gioiosa Ionica e Binetto per quel che concerne il calcio. Ma è pronto anche il team di nuoto, composto da 5 atleti che si allenano presso la piscina Aquarius di Canosa di Puglia, per il quale si prevede a giugno una trasferta a Torino, in occasione dei Giochi nazionali estivi, evento che, riguardando tutte le discipline sportive praticabili in ambito Special Olympics, coinvolge solitamente 3000 persone circa fra atleti, dirigenti, tecnici e volontari.

Per tutti questi appuntamenti il team Gocce ha chiesto e ottenuto il patrocinio e il sostegno dell'Amministrazione Comunale di Corato.

Il primo appuntamento, quindi, è per il 27 marzo, alle ore 15,00, presso il centro polisportivo San Gerardo, in via Castel del Monte, 115.