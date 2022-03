Rugby, la Corgom Corato torna in campo ma perde contro i Draghi Bat

Domenica 6 marzo allo stadio “Simeone” di Barletta è tornata in campo l'Asd Corgom Rugby Corato per la sfida contro i Draghi Bat. In campo si sono viste due squadre rimaneggiate per gli infortuni, che però non hanno fatto mancare lo spettacolo. I giovani lupi coratini infatti, hanno tenuto testa ai padroni di casa per tutti i minuti giocati. Il risultato è rimasto a lungo sullo 0-0, ma all'ultimo minuto i Draghi Bat hanno messo a segno una meta, poi trasformata, complice anche la stanchezza dovuta all’inferiorità numerica di quel momento del Corato. Dopo una partita equilibrata, i coratini hanno quindi perso 7-0, evidenziando però la grande voglia di tornare a giocare.