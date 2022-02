Equitazione, a Corato la prima tappa del campionato regionale endurance pony

Domenica 27 febbraio Corato torna ad ospitare una gara di endurance equestre grazie all’Asd Scuderia Cantatore che, in collaborazione con Asd L’oasi del cavallo, la F.ise e il Coni, permetteranno a chiunque rientri nelle categorie “avviamento” A, B ed Elitè, di poter gareggiare con il proprio pony nel campionato regionale di Endurance Pony Puglia e Basilicata 2022.

«Come ogni anno siamo molto lieti di ospitare le tappe dei campionati regionali di endurance equestre presso il nostro maneggio» dicono gli organizzatori. «Abbiamo molto a cuore questa disciplina, che spesso viene considerata di minor importanza rispetto alle altre discipline equestri. Il nostro intento, infatti, non è solo quello di far conoscere ai cavalieri (piccoli e non) questo sport, ma anche quello di sottolineare quanto e come il mondo dell’equitazione sia un ambiente piacevole e ricco di sfumature in cui chiunque può cimentarsi, secondo i propri interessi, sin da tenera età…e un appello va fatto, oltre all’Asd L’Oasi del Cavallo che ci aiuta volentieri ad organizzare queste tappe, anche al Parco Nazionale dell’Alta Murgia in cui tutto assume un colore diverso: più autentico, naturale e del tutto pugliese».

Chiunque voglia partecipare alla gara può iscriversi sul sito www.enduranceonline.it entro giovedì 24 febbraio, mentre per chi vorrà assistere alla competizione basterà raggiungere l’agriturismo “Tenuta Pedale” (via San Magno trav. esterna, c.Da Tratturello-Pedale, 27), sede della scuderia. L’ingresso è gratuito per il pubblico.

Il programma

ore 8.30: apertura segreteria

ore 9.00: inizio visite veterinarie

ore 9.30: briefing categorie Elitè, B

ore 10.00: partenza categoria Elitè

ore 10.30: partenza categorie B

ore 11.00: briefing categorie A e Avviamento

ore 11.30: partenza categoria A

ore 11.45: partenza categoria Avviamento

ore 15.00: premiazione

Giuria e commissione veterinaria:

Presidente di Giuria e Delegato Tecnico: Dott.sa Deborah Giorgi

Membri Giuria: Angela Tota

Presidente della Commissione Veterinaria: Dott.ssa Maria Convertini

Commissione Veterinaria: dott.ssa Angela Don Vito

Segreteria: Arcangelo Lamola , ERTZ Fabio Zuccolo

Maniscalco di servizio: Fulvio Cervati

Medico di servizio: Dott.ssa Carmela Guaragna

Indicazioni stradali e contatti per “Scuderia Cantatore” - Agriturismo "Tenuta Pedale"