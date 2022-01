Il basket riparte, capienza del PalaLosito al 35%

Domenica prossima l’Adriatica Industriale Basket Corato torna in campo e rende note le disposizioni organizzative di accesso alle gare interne, in base alle nuove norme vigenti. Il PalaLosito potrà essere occupato per il 35% della sua capienza. L'ingresso è riservato ai soli abbonati e alle 18 saranno messi in vendita i biglietti per le eventuali postazioni non occupate dagli abbonamenti. L’accesso alle partite interne sarà consentito solo ai possessori di Green Pass rafforzato (almeno seconda dose, no tamponi) e sarà necessario indossare per tutta la durata dell'evento una mascherina FFP2.