Corato Calcio, si riparte il 30 gennaio. Domenica prossima scende in campo il basket

Lo sport dilettantistico (coratino e non solo) sta per riaccendere i motori. Le diverse federazioni stanno riprogrammando il rientro dopo lo stop dovuto all'emergenza Covid. Il Corato Calcio torna in campo domenica 30 gennaio per la terza giornata di campionato. Il comitato regionale pugliese della Lnd ha, difatto, confermato la scelta deliberata nell'ultima riunione del consiglio direttivo. Si interrompe, così, dopo tre settimane, lo stop indetto a inizio gennaio. La Lnd Puglia ha scelto di ripartire da dove si era rimasti e i neroverdi di mister Olivieri affronteranno il Canosa in trasferta alle 14.30 al San Sabino. Fino alla ripresa dell’attività agonistica, non potranno essere organizzate gare amichevoli ufficiali né allenamenti congiunti.

Il basket invece, le partite saltate negli ultimi due weekend dovrà recuperarle. Intanto Basket Corato e Nuova Matteotti saranno nuovamente sul parquet domenica 23 gennaio. La squadra di coach Verile al PalaLosito contro Monteroni (ore 18), quella di coach Patella ad Altamura contro la Libertas (sempre alle 18). L'ultima del girone d'andata verrà recuperata il 24 febbraio: Nuova Matteotti-Adria Bari alle 20; Mesagne-Corato alle 20.30. La prima di ritorno, invece, il 10 marzo: Nuova Matteotti-Molfetta e Ostuni-Corato entrambe alle 20.

Fermo fino al 23 gennaio il campionato di Serie C di pallavolo. Rinviate, quindi, le gare dello scorso e del prossimo weekend. La Polis disputerà la gara con l'Amatori Bari il 15 marzo e quella con l'Adria Bari il 2 aprile. Stop anche per il tennis tavolo (si torna in campo a febbraio) e per il rugby.