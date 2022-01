Equitazione: 50 allievi de “il Nero Luminoso” si cimentano in​ esibizioni e "pony games"

A conclusione del campus invernale dell’Accademia nazionale di arte equestre, sabato scorso la sezione pony club de “il Nero Luminoso” Asd - scuola di equitazione della Fise (Federazione italiana sport equestri) - ha organizzato il 1° sociale 2022, evento che ha visto coinvolti circa cinquanta allievi di età compresa tra i 3 e 15 anni provenienti da Corato e Andria, ma anche Trani, Bisceglie, Barletta, Molfetta, Terlizzi e Ruvo. L’appuntamento si è rivelato occasione di impegno e divertimento, in cui è stato dato sfoggio alle varie discipline equestri in cui gli allievi si cimentano già durante tutto l’anno e in cui si sono messi alla prova soprattutto durante il campus, esibendosi in prove di invito al dressage e performance di volteggio equestre, ma anche in giochi di pony games e numeri di carosello sui pony.

Il settore dei pony games rappresenta uno dei settori offerti da Fise in maggiore aumento, come dimostrato dall’alto numero di giovanissimi partecipanti da tutta Italia alle Ponyadi - evento nazionale a cui "il Nero Luminoso" (guidato dall’istruttore federale Francesco Calisi con il supporto dell’intero staff di istruttori a suo seguito) è stato presente l’anno scorso con quattro allievi e a cui conta di non mancare in questo nuovo anno, puntando ad incrementare il suo contingente e, nel contempo, dando la possibilità a tutti i suoi allievi di partecipare ai vari appuntamenti dei calendari sportivi sia di dressage che di settore ludico organizzati da Fise Puglia per tutto il 2022.