Il Covid ferma lo sport dilettantistico: stop per basket e calcio, va avanti il volley

Con l'inizio dell'anno lo sport coratino si ferma. Il numero sempre più alto di contagi Covid su tutto il territorio nazionale, compresa la Puglia, ha portato diverse federazioni a posticipare il ritorno alle attività agonistiche. Partiamo dal basket. La Fip regionale ha fissato il rientro sul parquet nel weekend del 22-23 gennaio con gli incontri già fissati da calendario. I turni precedenti saranno recuperati in seguito. Il provvedimento interessa sia il Basket Corato che la Nuova Matteotti Corato che sarebbero dovuti scendere in campo rispettivamente in casa con la New Juve Trani e a Vieste. Per la squadra di coach Marco Verile, reduce da due sconfitte consecutive (Molfetta e Mola), il 2022 significherà ricompattarsi velocemente e continuare la corsa, per nulla semplice, al Molfetta capolista. La novità in casa Matteotti è l'addio di Aldo Gatta dopo 4 anni in biancoblu.

Se per il movimento cestistico il rinvio dei campionati regionali è cosa certa, per il calcio lo sarà probabilmente tra qualche ora. La scelta di posticipare i tornei pare sia comune a tutti i comitati regionali Lnd. Domani, alle 18, il Cr Puglia si riunirà per decretare la sospensione dei campionati. Il calendario corto facilita: l'ultima gara d'Eccellenza è prevista per il 20 marzo. Quasi due mesi fino ai playoff nazionali. Il Corato potrebbe, quindi, tornerà a far sentire il fiato sul collo del Barletta probabilmente a fine mese. La squadra di mister Olivieri, nel mercato di riparazione, ha lasciato andar via Ngom e Ventura e si è assicurata due argentini dal Matino: Ruibal e Tomas Grandis. Tra i pali è tornato il coratino Giuseppe Loiodice, al fianco di Addario.

Per quanto riguarda la pallavolo, la Fipav Puglia non si è ancora espressa con un comunicato ufficiale. Rimane, quindi, in programma Polis Corato - Star Volley Bisceglie per sabato 8 alle 19.30. Idem per il tennis tavolo. Il 15 la Alpha Pharma Corato sarà in campo a Martina per il campionato di Serie B. Direzione contraria, invece, per la Fir (la federazione del Rugby) che ha sospeso tutte le attività tranne la Peroni TOP10 e la Coppa Italia. Niente Serie C, quindi, per il Rugby Corato.