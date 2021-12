Ciclocross, Ivan Carrer vince la tappa di Gallipoli ed è maglia rosa del Giro d'Italia

Ivan Carrer vince la penultima tappa del Giro d'Italia Ciclocross, categoria Juniores, a Gallipoli e conquista la maglia rosa. Lo scorso anno Vittorio Carrer era in maglia rosa allo start di Gallipoli, prima che guai fisici lo allontanassero dalla realizzazione di un sogno. Oggi il fratello Ivan ne ha raccolto il testimone nella categoria Juniores, centrando l’accoppiata tappa e maglia nel culmine di un’ininterrotta fase in crescendo iniziata in sordina ad inizio stagione.

Il coratino del team Bike Terenzi ha ottenuto l’en-plein con una gara perfetta, potendo esprimere le sue doti tecniche proprio nell’impegnativo tratto di sabbia: «Son passati ben 4 anni da quando ho indossato per la prima volta la maglia rosa, nell’anno in cui ho vinto il GIC. Oggi torno a indossare questa maglia nella mia terra, con una gara giocata sino all’ultimo, riuscendo alla fine a spuntarla. Sono contento e soddisfatto dopo le sfortune recenti. Un punto di riferimento molto importante è Ferentino, l’obiettivo è mantenere assolutamente questa maglia vista la distanza di pochissimi punti con i compagni-avversari. Grazie team bike Terenzi e famiglia, grazie papà, la mia più grande spalla. Speriamo in meglio per terminare col botto questa stagione». A Ferentino, per l’ultima tappa del GIC, lo spettacolo sarà assicurato, con i primi 3 della classifica generale racchiusi da soli 3 punti (Carrer, Vari, Paletti).

Nella categoria Uomini Open si segnala l’ottima prestazione proprio di Vittorio Carrer, giunto quarto.

Juniores (classifica finale)

1° Carrer Ivan (Team Bike Terenzi) - maglia rosa

2° Di Gaspero Cristiano (Jam'S Bike Team Buja)

3° Giuseppetti Gabriele (Cycling Cafe' Racing Team)