Rugby Corato sconfitto dal Tigri Bari. In campo anche i piccoli "lupi" a Bisceglie

Nel weekend appena trascorso si sono disputate due gare che hanno visto partecipi le due squadre dell’Asd Corgom Rugby Corato: i giovani atleti dai 7 agli 11 anni a Bisceglie e la squadra seniores ospiti del Tigri Bari. Nella giornata di sabato, i piccoli "lupi" hanno partecipato al Mini Rugby Day, organizzato dal Bisceglie Rugby, che ha interessato i pari età di quattro società pugliesi. I giovani rugbisti coratini hanno dimostrato grande talento nelle varie sfide disputate, vincendo ma soprattutto divertendosi sotto la guida di mister Damiano De Chirico. Diversa invece è stata la domenica dell’Asd Rugby Corato Seniores, che non è riuscita a battere il Tigri Bari che, da primi in classifica, parteciperà ai play-off. La squadra ha già la testa al girone di ritorno, che vedrà protagoniste sei squadre pugliesi per la Coppa Puglia che avverrà nella prossima primavera. L’Asd Rugby Corato è dunque concentrata nel raggiungere il prossimo obbiettivo stagionale, proseguendo gli allenamenti con i mister Gabriele Di Caro e Roberto Strippoli.